Zoom libera atualização que corrige vulnerabilidade na versão para Windows

Uma vulnerabilidade zero-day, que permite a um atacante executar remotamente comandos em computadores comprometidos, foi descoberta recentemente na plataforma de videoconferência Zoom.

Como revelado pela ESET, a falha afeta os dispositivos que executam o sistema operacional Windows 7 e versões anteriores.

“Desde a descoberta da falha, o Zoom tem trabalhado para atenuar a vulnerabilidade e na última sexta-feira lançou um patch para a versão 5.1.3 (28656.0709), juntamente com um alerta no qual informa que a atualização corrige um problema de segurança que afeta os usuários que executam o sistema operacional Windows 7 e versões anteriores em seus dispositivos”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, os detalhes técnicos da vulnerabilidade, que são poucos e no momento não receberam um identificador de vulnerabilidade e exposição comum (CVE), foram descritos pela ACROS Security em uma postagem no blog 0patch.

