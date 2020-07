Visando retomada do turismo, Turquia oferecerá seguro saúde para turistas

View this post on Instagram

Descubra e se encante com o paraíso que é #Kilimli 💙⠀ ⠀ Este cenário fica escondido em Ağva, a mais ou menos uma hora e meia do centro de Istambul, onde tem saídas diárias de ônibus.⠀ ⠀ Aproveite a oportunidade de um contato genuíno com a natureza! 🤗