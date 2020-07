Receita para fazer um bolo de caneca com 4 ingredientes

Está com o armário vazio e deseja comer lago diferente? Confira a receita do site Tudo Gostoso para fazer um bolo de caneca com 4 ingredientes.

Ingredientes

1 ovo

1 colher de açúcar

1 colher de achocolatado em pó

1 colher de farinha de trigo

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em uma caneca. Mexer tudo até estar bem desfeito.

Levar 1 minuto ao micro-ondas.

Se ainda não estiver no ponto de bolo, colocar mais 10 segundos.

Você pode colocar ainda uma cobertura de sua preferência.

LEIA TAMBÉM