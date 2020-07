Os signos do zodíaco que sempre causam ciúmes no parceiro

Alguns signos do zodíaco tendem a causar mais ciúmes quando estão em um relacionamento, o que pode ser muito complicado para alguns parceiros.

Confira:

Gêmeos

O geminiano está sempre em contato com muitas pessoas e tem facilidade para fazer e manter suas amizades, por isso suas redes sociais são sempre muito ativas. Isso é positivo, mas pode acabar motivando-os a se impressionar com algumas pessoas e se esquecer do parceiro, voltando sua atenção e deslumbre apenas ao novo.

Libra

O libriano gosta de estar conectado com as outras pessoas e, por isso, tenta sempre não passar despercebido. Ele investe na aparência e pode mudar um pouco seu comportamento quando está na companhia de pessoas que o impressionam, o que pode ser notado pelo parceiro e acabar causando ciúme.

Escorpião

O escorpiano gosta de se sentir desejado ou admirado, por isso pode manter as pessoas que se interessam por ele por perto, mesmo que esteja em um relacionamento. Sua convivência com pessoas que possuem segundas intenções pode incomodar o parceiro e ele não hesitará em omitir algumas presenças para não causar conflito, mas fazer o que quer da mesma forma.

Sagitário

O sagitariano busca liberdade para mostrar-se ao mundo e gosta de estar aberto sempre a conhecer novas pessoas. Ele não leva muito em consideração atitudes que podem deixar o parceiro desconfortável e fará o possível para realizar seus planos de forma individual, o que pode levantar ciúmes e suspeitas para alguns.