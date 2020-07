Os signos que podem assustar pretendentes com a sua intensidade no amor

Alguns signos do zodíaco possuem uma intensidade que tende a aflorar especialmente no amor, o que pode ser bonito na teoria, mas também traz algumas complicações.

Confira quais são:

Áries

O ariano não tem medo de se aventurar na paixão e no amor, arriscando todas as possibilidades e se envolvendo rápido de mais muitas vezes. Ele não gosta de perder tempo, sendo pouco sutil na conquista e podendo não equilibrar sua intensidade. Faz parte da sua aprendizagem começar a relaxar e aguardar a reciprocidade.

Câncer

Por acreditar que o amor sempre constrói e é um dos aspectos mais importantes da sua vida, o canceriano pode esperar ansiosamente o momento de se apaixonar, o que faz com que ele se entregue ao sentimento de uma vez. A flor da pele e com as emoções borbulhando dentro de si, este signo irá em direção do outro por um instinto que é maior do que o seu medo. Deve aprender a não agir sozinho e também esperar mais do outro.

Escorpião

No amor e na sedução, o escorpiano é intenso e corajoso, podendo arriscar e encarar romances sem se preocupar com a opinião das outras pessoas. Ele sempre estará entusiasmado e apaixonado com os novos começos, buscando muito do outro e tentando conectar ambas as emoções por completo. Precisa aprender a não forçar a barra e não se desestabilizar quando as coisas não saem como o planejado.

Peixes

Por passar muito tempo no próprio mundo, quando o pisciano se conecta com alguém e com a paixão, fica extremamente norteado a possível relação que pode surgir. Sonha, cria cenários imaginários e pode sentir mais do que expressa, enfrentando momentos de muitas emoções e inseguranças que logo serão manifestados para a outra pessoa. Deve aprender a abrir os olhos para a realidade, pois assim pode evitar cair em ilusões.