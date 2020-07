Os acessórios que vão sofisticar seus looks de inverno

O friozinho já está entre nós, mas nem sempre nos sentimos preparadas para lidar com ele. Todo inverno é a mesma coisa: “acho que não tem roupa”.

Mas o que você precisa saber é que looks básicos de inverno podem se tornar super sofisticados com a utilização de alguns acessórios. Por isso, o Metro Jornal selecionou alguns para inspirar. Vem ver!

Poncho

Nossas hermanas dos países vizinhos já estão acostumadas com este acessório, mas por aqui pelo Brasil ele é meio e esquecido. No entanto, não deveria. Quentinho e confortável, ele permite dar um UP no look de inverno.

Gola de pele

Super sofisticado, a gola de pele geralmente dura muito tempo. Ela é perfeita para usar com uma blusa de manga longa e um jeans.

Óculos vintage

Quem disse que óculos só no verão? Esqueci isso e invista em óculos vintage para deixar seus looks mais poderosos.

Meia-calça

Nos dias com pouco frio, a meia-calça pode ser sua aliada para criar looks mais estilosos. Você pode usá-la, por exemplo, como uma saia.

