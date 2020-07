Novo golpe utiliza nome da Netflix para roubar dados de cartão de crédito

Um novo esquema utiliza indevidamente o nome da Netflix para roubar informações pessoais e dados de cartão de crédito das vítimas. O golpe foi identificado pelo dfndr lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe.

Até o momento foram contabilizadas mais de 6 mil detecções deste golpe, que tem sido direcionado através de e-mails com link malicioso a pessoas do Brasil do também do exterior.

Emilio Simoni, diretor do dfndr lab, explica o esquema: “Na intenção de enganar clientes da empresa, os golpistas utilizam indevidamente o nome da plataforma de streaming. Eles abordam suas vítimas através de e-mails com um link malicioso, que as direciona para um site que se passa pelo site oficial da Netflix".

"Ao clicar neste link, a vítima é induzida a fornecer dados pessoais e de cartão de crédito para uma suposta atualização de cadastro. Aqueles que fornecem estas informações transmitem aos golpistas seus dados sensíveis, ficando vulneráveis a fraudes bancárias”.

Com informações da PSafe

