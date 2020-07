Nova funcionalidade do WhatsApp já está disponível para os usuários

Uma nova funcionalidade do aplicativo de mensagens WhatsApp já está disponível para os usuários.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a novidade ocorre em virtude do lançamento do iOS 13.6.

A nova versão atualizada do sistema operacional da Apple foi liberado mundialmente nesta quarta-feira (15).

Como revelado, é necessário atualizar para ver atalhos para contatos do WhatsApp na planilha de compartilhamento do iOS. Confira:

Update to the latest iOS 13.6 to see shortcuts for your WhatsApp contacts in the iOS share sheet. ✅

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 15, 2020