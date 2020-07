Battle Royale: Final da C.O.P.A Free Fire ocorrerá nos dias 18 e 19 de julho

Após nove semanas de embates emocionantes, já estão definidas as 12 equipes que disputarão a grande final da C.O.P.A Free Fire, campeonato totalmente online.

Como revelado pela Garena, os times classificados são: B4, paiN Gaming, LOUD, INTZ, Vivo Keyd, Corinthians, Black Dragons, RED Kalunga, Fear, GOD, FURIA e Los Grandes. A disputa tem premiação total de R$ 60 mil, sendo R$ 30 mil para o 1º colocado e R$ 20 mil e R$ 10 mil para o 2º e 3º lugar, respectivamente.

Segundo as informações, a final da competição começa no sábado (18), com as seis primeiras quedas, e termina no domingo (19), com mais seis quedas, completando 12 saltos no total.

“Alternando entre os mapas de Bermuda e Purgatório, cada abate garante dois pontos, assim como a posição da tabela no final da queda, que pode dar pontos variando de 0 a 20, que é o BOOYAH!”, detalhou.

A transmissão das partidas decisivas será a partir das 18h, no Youtube e na BOOYAH, plataforma de streaming da Garena.

Com informações da Garena

