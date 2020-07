'Baby Shark' está de volta na voz de Luis Fonsi

Baby Shark fez muito pai arrancar os cabelos em 2016, quando foi lançada e passou a ser música obrigatória nos aniversários e reuniões da criançada.

Passados quatro anos, a empresa responsável, Pinkfong, decidiu relançar a música e desde esta quarta-feira será possível ouvir novamente a melodia do tubarão bebê, só que agora na voz do cantor porto-riquenho Luis Fonsi, que também se tornou um personagem da animação do vídeo lançado.

Pra quem não lembra, Fonsi ficou famoso no mundo inteiro pelo seu sucesso com Despacito.

Assista ao Baby Sharh feat. Luis Fonsi:

Aparentemente, a melodia vai voltar a ser música obrigatória na playlist de todos com menos de 6 anos, já que em poucas horas após o lançamento o vídeo já tinha mais de 15 mil visualizações.