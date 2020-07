Tecnologia: Em celebração ao Dia dos Pais, Samsung disponibiliza oferta para linha Galaxy S20

Uma das datas comemorativas mais aguardadas deste segundo semestre, o Dia dos Pais será celebrado no próximo dia 9 de agosto aqui no Brasil.

E para comemorar a data, a Samsung disponibiliza uma oferta especial para os smartphones da linha Galaxy S20, como revelado pela empresa.

Quem adquirir um Galaxy S20, S20+, S20 Ultra ou S20+ BTS Edition até 09/08/2020 e se cadastrar no site ‘Samsung Para Você’ até 25/08/2020, ganha um smartwatch Galaxy Watch Active2.

Galaxy S20

“Os novos Galaxy S20 aprimoram a experiência do conjunto de câmeras. O sensor principal (108 MP no S20 Ultra e 64 MP no S20, S20+ e S20+ BTS Edition) garante o alto nível de qualidade de fotos e a inédita gravação de vídeos em 8K”, detalhou.

Ainda segundo a fabricante, outros recursos de destaque são o Space Zoom, que aumenta o alcance da câmera em até 100x (S20 Ultra), e o Single Take, capaz de, com apenas um toque, gerar um pacote de imagens com recortes em diferentes ângulos, efeitos e vídeos.

Com informações da Samsung

