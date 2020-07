Robert ‘RJ’ James chega no título 'Power Rangers: Battle for the Grid'

Robert “RJ” James, também conhecido como o Jungle Fury Wolf Ranger, chega hoje como o primeiro de três personagens incluídos no DLC Season Pass 3 (Power Rangers: Battle for the Grid).

Com o lançamento de RJ (e do Samurai Megazord, que chega gratuitamente com o patch 2.3), o jogo agora possui 19 personagens jogáveis e 5 Megazord Ultras.

Como revelado pela Sony, no primeiro episódio de Jungle Fury, RJ é apresentado como um amigável dono de pizzaria que acaba dando aos Jungle Fury Rangers seus poderes de Ranger, se tornando seu mentor e treinador em preparação para a ameaça de Dai Shi.

“O estilo de luta de RJ é único no elenco de Power Rangers: Battle for the Grid, já que ele depende bem menos de armas, com vários de seus golpes normais e especiais inspirados por golpes do programa de TV, como joelhadas e cotoveladas estilo Muay Thai”, detalhou.

"Para me derrotar, você terá que estar em harmonia com seus espíritos animais… e ter muita sorte!”. Confira trailer:

Com informações da Sony

