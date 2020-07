Representados pelo elemento Terra, os signos de Touro, Virgem e Capricórnio se caracterizam por sua personalidade estável e esforçada, que pode ser também sedutora.

Descubra quando os signos de Terra são infiéis no relacionamento:

Touro

Atrativo e sensual, o taurino busca estabilidade, mas coloca seu prazer em primeiro lugar. Por isso, este signo pode estar sempre desejando mais e acaba se arriscando a fazer isso fora do relacionamento. Quando o romantismo e desejo começam a diminuir, o ciúme ganha espaço e este signo também pode deixar desconfianças tomarem conta da sua mente e dar o troco.

Virgem

O virginiano não se entrega facilmente emocionalmente, mas pode fazer isso fisicamente. Este signo se sente desanimado quando a chama do relacionamento está se apagando e pode acabar caindo em tentação, especialmente quando não vê o outro fazendo esforços para satisfaze-lo nos aspectos que considera importante na relação.

Capricórnio

Este signo pode ter uma dupla moral e acabar traindo quando sente que seu relacionamento não parece ter futuro ou descobre mentiras do outro, justificando assim as más atitudes que decide ter. Além de dar o troco, quando vê a esperança de um novo futuro e se conecta com a sensibilidade de outras pessoas, pode arriscar sua relação.