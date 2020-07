A qualidade de cada signo que faz a diferença no amor

Cada signo do zodíaco possui dentro de si uma qualidade que, quando é descoberta, faz toda a diferença na forma de amar e se relacionar.

Confira:

Áries

Sua coragem para ir atrás daquilo que deseja, atravessando céus e terra e sem deixar que o atrapalhem, o faz superar obstáculos no amor.

Touro

Seu interior paciente e que consegue manter a inocência no coração mesmo após ser decepcionado o faz ter esperança no amor.

Gêmeos

Por estar sempre disposto a questionar as verdades aceitas, este signo repensa a realidade e se abre para novas formas de amar.

Câncer

Por acreditar no amor e saber que este sentimento é nobre, ele o valoriza e se magnifica ao senti-lo.

Leão

O brilho do leonino no amor não é contido e ele o compartilha com o seu parceiro para também fazê-lo crescer ou brilhar por conta própria.

Virgem

O virginiano sabe como abrir o caminho para relacionamentos e sentimentos mais elevados, dominando a cura dos sentimentos.

Libra

O libriano sabe como lidar com o amor prezando sempre a harmonia e aprendendo a equilibrar as paixões com o tempo para uma conexão genuína.

Escorpião

O escorpiano permite que o amor renasça dentro de si após tempos difíceis e pode transformar o sentimento em algo cada vez mais profundo.

Sagitário

A sabedoria antiga e que não acredita em amarras, faz do sagitariano alguém que sabe amar com liberdade e sem limitações.

Capricórnio

O capricorniano sabe como construir o amor a cada dia e sintonizar o seus objetivos para criar o sonho que deseja.

Aquário

O aquariano sabe que o amor veio para romper fronteiras e não precisa se encaixar em padrões limitantes.

Peixes

O pisciano sabe como sentir o amor e o carinho de forma inconsciente, deixando que estes sentimentos o sintonizem profundamente com o parceiro.