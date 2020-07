Por que recebi a mensagem "Seu número foi banido do WhatsApp. Fale conosco para obter ajuda."?

Se você for banido da plataforma de mensagens , verá a seguinte mensagem no aplicativo:"Seu número foi banido do WhatsApp. Fale conosco para obter ajuda."

As informações estão disponíveis no blog da plataforma. “Nós banimos uma conta quando acreditamos que ela viola nossos Termos de Serviço”, detalha.

“Leia cuidadosamente a seção de "Uso aceitável de nossos serviços" em nossos Termos de Serviço para saber mais sobre como utilizar adequadamente o aplicativo e quais atividades podem violar os Termos de Serviço”.

“Nós não necessariamente avisaremos antes de banir uma conta. Se você acredita ter sido banido por engano, envie-nos um e-mail e analisaremos seu caso”, finaliza.

Como revelado no texto, caso o usuário descorde do banimento, tem que enviar uma mensagem para: [email protected]

Com informações do blog da plataforma

