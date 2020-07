Os signos com os beijos mais românticos do zodíaco

Alguns signos do zodíaco são mais sensíveis e possuem um lado romântico que sempre acaba aparecendo, inclusive em seus beijos.

Confira quais são:

Escorpião

Todo gesto íntimo de carinho e paixão é tratado pelo escorpiano como uma forma de aproximar ainda mais os amantes e aumentar o sentimento. Por isso, seus beijos são românticos e ele aposta na intensidade, paixão e profundidade para conquistar o outro.

Câncer

O canceriano pode até reprimir um pouco do seu romantismo no início, mas depois não consegue deixar seu lado romântico escondido e o expressa também no beijo. Ele vai se entregando ao momento lentamente, deixando que a ternura tome conta e que os laços se estreitem cada vez mais.

Peixes

O pisciano possui um lado romântico, curioso e inquieto, que vai cobrando intensidade ao poucos. Desta forma, seus beijos são concentrados, mas fluem com gestos repletos de desejo e sentimento, fazendo do momento algo difícil de esquecer.