5 acessórios para garantir a qualidade da transmissão em vídeo chamadas e lives

Mesmo quando o isolamento social passar, as vídeo chamadas não deverão sair da sua rotina. Elas vieram para ficar, seja para falar com amigos e familiares ou com colegas de trabalho. Não adianta ficar relutante. É melhor dar um up nos seus acessórios para transmissão e melhorar a confiança para aparecer na tela das outras pessoas. Selecionamos 5 acessórios que vão facilitar suas vídeo chamadas e também as transmissões ao vivo (as famosas lives) nas redes sociais. Confira:

1. Ring Light Beemoon Selfie Ring Light







Anel de iluminação com com suporte universal para tripé e celular. Controle remoto bluetooth e luz via USB para maquiagem e transmissão ao vivo. O fabricante garante 30 dias de teste para reembolso e garantia de 12 meses das luzes. Compre a partir de R$ 167,00.

2. Vlogging Live Streaming Filming Interview







Você pode usar para transmissões ao vivo e também para entrevistas (se você tiver um programa on line). Inclui um mini tripé extensível, um suporte de telefone ajustável, um microfone de vídeo e é fácil de configurar para transmissão ao vivo ou filmagem. Compre a partir de R$ 245,45.

3. Kit tripé flexível Gekko Ring Light







Devido sua flexibilidade e sua composição rígida, o tripé permite uso em diversas superfícies para selfies ou gravações. Luz de Selfie Clipe Led com 3 níveis de luz (baixo, médio e forte). Compre a partir de R$ 39,99.

4. Iluminador Usb Ring Light







Ring Light completo com fonte, bolsa de transporte, anel de luz e suporte flexíveis para celular e microfone. Modelo ideal para maquiadores, selfies, vídeos e youtubers. Compre a partir de R$ 145,99.

5. Pau Bastão de Selfie & Tripé Rock







Bastão extensível que permite o uso entre 16 e 65 cm. Tem suporte ajustável em 360° que permite ajuste do melhor ângulo de transmissão. Pequeno e portátil encaixa facilmente em qualquer mala ou bolsa assim facilita seu transporte. Compre a partir de R$ 199,90.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.