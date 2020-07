Seu cãozinho gosta de colocar a cara para fora da janela do carro? Cuidado

Os cachorros em geral adoram colocar a cara para fora da janela do carro e ficar curtindo o ventinho fresco e curtindo a paisagem. Mas o que a maioria dos donos não sabe é que isso pode ser perigoso para seu amiguinho de quatro patas.

Muitos especialistas dizem que o principal motivo dos cães gostarem de tomar um ventinho na janela é porque isso ajuda a controlar a temperatura de seus corpos, mas também expõe os animais a de que pedras ou insetos atinjam seus olhos causando um dano irreversível ou mesmo a poeira da rua causem alguma contaminação. Quem já teve que tratar de algum problema nos olhos de seu pet sabe a dor de cabeça e o sofrimento que isso causa.

Outro ponto sensível que deve ser levado em conta são as orelhas do animal, que podem ser machucadas pela força do vento ou mesmo gerar inflamações na parte interna do ouvido, principalmente quando se trata de cachorros de pequeno porte.

Há ainda o risco de o cão pular do carro em alguma parada no semáforo ou mesmo cair em alguma freada ou curva brusca, que pode causar sérios ferimentos.

Enfim, motivos não faltam para os veterinários desaconselharem a prática. Mas se você quer fazer seu cãozinho feliz de verdade, não precisa sair de carro, basta criar uma rotina de passear com ele a pé todos os dias pela calçada, mesmo que por apenas 30 minutinhos. Seu amiguinho vai agradecer!