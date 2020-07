Já reparou que os feeds de Instagram estão repletos de roupas com pinturas abstratas e coloridas? Pois é. A tendência de looks tie-dye veio com tudo em 2020 e pode ser que fique por um tempo.

Para quem ainda não está familiarizada com o termo, vale a explicação. “Tie” significa amarrar e “Dye” tingir. Ou seja, é uma técnica utilizada para tingir roupas amarradas que está com tudo e chegou até mesmo na maquiagem.

Veja aqui alguns looks tie-dye

