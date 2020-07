Representados pelo elemento Fogo, os signos de Áries, Leão e Sagitário se caracterizam por sua personalidade calorosa e sedutora, que pode ser muito segura de si e também impulsiva.

Descubra quando os signos de Fogo são infiéis no relacionamento:

Áries

O ariano é apaixonado e pode entrar de cabeça no amor, mesmo que isso aconteça com uma terceira pessoa. A mentira, o engano e tudo o que pode desconcertar ou magoar este signo, contribui para que ele busque a felicidade em outros braços, especialmente em momentos de crise onde tende a se sentir diminuído. Apesar de leal, este signo justifica seus atos e pode ser bastante impulsivo, não se importando com o sentimento dos outros.

Leão

Apesar da honestidade os leoninos podem ser pessoas sedentas por atenção e carinho, que querem sempre ser sempre priorizadas e merecem o melhor. Eles podem olhar para o lado se acham que um relacionamento está perdendo o encanto e já não estão sendo mais notados pelo outro. Seu romantismo e lado apaixonado também pode buscar este tipo de afeto e sedução quando sente as coisas se tornaram monótonas com o parceiro.

Sagitário

O sagitariano gosta de ter variedade em sua vida e isso pode influenciar seu impulso infiel, fazendo o buscar sempre novas pessoas que o surpreendam. Especialmente quando é mais jovem, tende a ser impulsivo e pode tomar suas decisões levando apenas o instinto em conta, esquecendo-se da racionalidade. Quando estas pessoas amadurecem e se tornam mais espirituais, podem rejeitar a traição com muita intolerância.