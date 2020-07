Internacional: Navio da Marinha dos Estados Unidos pega fogo em base naval em San Diego neste domingo

Um navio da Marinha dos Estados Unidos pegou fogo, neste domingo (12), em uma base naval em San Diego.

De acordo com as informações, por volta de 160 marinheiros estavam no Bonhomme Richard quando as chamas começaram depois de uma explosão.

Ao menos 21 pessoas tiveram ferimentos leves. Uma investigação deve esclarecer a causa do acidente. Confira fotos:

Sailors and Federal San Diego firefighters continue to battle a fire aboard amphibious assault ship #USSBonhommeRichard (LHD 6) in #SanDiego. #USNavy and @SurfaceWarriors will continue to provide updates as information becomes available.

Details: ⬇️ https://t.co/s1fcVHg2do pic.twitter.com/Bnnah4LMau

— U.S. Navy (@USNavy) July 13, 2020