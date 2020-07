Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 13 a 17 de julho

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Você terá boa sorte esta semana e será governado pelo número 13. Portanto você resolverá seus desafios de trabalho sem problemas, mas deve ser discreto em seus assuntos para evitar inveja e problemas sem motivo.

Um novo projeto pode surgir, mas você deve esclarecer quanto deseja ganhar e definir suas expectativas.

Aprenda a dizer não mesmo quando está apaixonado. Se não sentir mais nada por alguém, lembre-se que é melhor dar um tempo e conhecer pessoas mais compatíveis com seu signo.

Um amor pelo signo de Capricórnio ou Aquário falará de relacionamento sério. Você faz algumas mudanças estéticas que aumentam a autoestima.

Se conecte com a sua intuição e espiritualidade. Sua chance de sorte será com os números 01 e 13 e o amarelo atrai abundância.

Touro

Você pode se sentir nervoso e chateado esta semana. Lembre-se de que seu signo tem força para se desfazer do negativo, você só precisa se concentrar com calma e a paz virá. Você pode fazer uma viagem.

Se ganhar dinheiro extra, pague as contas atrasadas. O seu melhor dia será 13 de julho e a sorte será ainda mais forte no trabalho; eles oferecem algo que dará satisfação, mas você deve ser discreto com seus planos para não atrair energia negativa.

Não discuta mais com seu parceiro e aceite que ambos precisam se dar espaço para que não se sintam pressionados. Tenha cuidado com problemas nos rins e cuide da saúde. Você terá sorte com os números 07 e 65.

Gêmeos

Você terá muita sorte com novos empregos e contratos esta semana. Boas oportunidades econômicas podem ser atraídas, mas você deve ter cuidado com alguém invejoso.

No amor, você pode ter discussões, especialmente por causa das fofocas. Portanto, tente resolver com paciência tudo antes que isso saia do controle. Os solteiros devem se preparar para conhecer uma pessoa especial em breve, evitando sempre ser infiel.

Os raios de sol e a meditação ajudam a atrair a prosperidade e abundância para o seu signo. Seus números da sorte são 01 e 89 a cor azul atrai boas energias.

Câncer

Você se organiza e paga suas dívidas. Seu signo tende a desperdiçar, por isso melhore sua administração financeira.

Você pode procurar um amor do passado ou ele surge novamente em sua vida, porque geralmente deixa uma marca nas pessoas. Seja claro com seu ex e diga que isso já passou.

O esgotamento mental e físico merece atenção. No dia 13 de julho se inicia um novo ciclo de prosperidade.

Os solteiros pode se apaixonar por alguém do signo de Áries, Escorpião ou Capricórnio, que será muito compatível. Seus números da sorte são 03 e 29. Não confie tanto em seus amigos, pois pode haver traição. O amarelo faz sua sorte crescer.

Leão

Você estará ocupado com muito trabalho e vida pessoal. Portanto, você deve colocar seus pensamentos em ordem e se concentrar para fazer tudo da melhor forma.

Você se sentirá muito feliz com seu parceiro e pensa em se comprometer de verdade. Seu signo sempre busca estabilidade emocional e este a alcançará.

Um novo emprego pode surgir e o ajudará, lembre-se apenas de respeitar as hierarquias. Cuidado com os problemas nas costas e nos ossos; não deixe de se exercitar e tente ser saudável em todos os aspectos.

Este 13 de julho será repleto de bênçãos. Seus números da sorte são 04 e 38 e o azul ou branco ajudam a atrair fortuna.

Virgem

Você tem muito trabalho, reuniões e alterações este mês. Cuidado com os problemas intestinais e cuide melhor da sua saúde mental e física.

Seu signo sempre procura controlar tudo e, quando você não pode fazê-lo, fica frustrado, por isso é melhor ir com calma. Em 13 de julho, um novo ciclo se inicia e você deve renovar sua energia.

Cuidado com as fofocas e não comente nada pessoal. Uma surpresa chega até você e seus números da sorte são 07 e 65; tente combiná-los com a sua data de nascimento.

No amor, se essa pessoa não o valoriza, é melhor deixar de implorar e insistir. Alguém de Áries, Câncer ou Capricórnio pode falar de amor verdadeiro.

Libra

Você terá notícias muito boas esta semana, especialmente no local de trabalho ou encara mudanças positivas. Seu signo sempre busca a excelência em tudo e você terá sua recompensa; portanto, não pare de lutar.

Tenha cuidado com as pessoas próximas, porque nem todo mundo quer vê-lo feliz; aprenda a ser mais seletivo e procure quem o complementa.

Tenha cuidado com problemas de garganta e pulmões. Você recebe um presente inesperado. Você terá sorte com os números 09 e 78, e sua cor para atrair abundância será o azul. Tenha em mente o que você deseja e pense com fé para poder realizar.

Escorpião

Você tomará decisões importantes de trabalho esta semana. Seu signo é muito forte e confiante, mas é hora de definir o que você deseja para o seu futuro e procurar as melhores oportunidades.

Os casais devem ter cuidado com infidelidade ou separação, lembre-se de que seu signo é muito extremo nas decisões e você quase nunca retrai o que faz.

Você recebe dinheiro extra com os números 01 e 29. Em 17 de julho sua sorte aumenta e as energias positivas o cercarão de força. Tenha cuidado com problemas intestinais e cuide da saúde. Você acumula muita raiva e deve se libertar disso para se sentir pleno.

Um amor do passado pode retornar e querer uma oportunidade de ser feliz novamente. Um aniversário importante está chegando. Seu lado positivo é a disciplina, tire proveito dela para avançar.

Sagitário

Semana de reuniões de trabalho e mudanças que podem envolver um novo projeto. Tenha cuidado com a inveja, pois você se destaca e nem sempre atrai as melhores energias.

Você vai se sair muito bem em tudo o que fizer, então não perca as oportunidades de crescimento.

Controle seu temperamento, lembre-se de que seu signo é muito sarcástico e isso causa problemas com as pessoas. Se acalme antes de dizer qualquer palavra.

Um amor do signo de Áries ou de Libra para render um relacionamento estável. Não seja manipulado por pessoas que querem apenas um benefício econômico ou tirar vantagem de você.

Você terá sorte no dia 13 de julho com os números 04 e 33. O vermelho e amarelo atraem muita abundancia.

Capricórnio

Você enfrentará pressões profissionais e pessoais esta semana com energias fortes. Evitar tomar decisões importantes e não mude de emprego por enquanto.

Peça proteção e se conecte com a sua intuição. Você recebe dinheiro extra e deve economizar para o seu futuro.

Você pode conhecer um amor do signo de Virgem ou Áries que desejará algo sério. Um amor do passado pode retornar, mas lembre-se de que é melhor seguir em frente.

Cuidado com problemas renais e infecção do trato urinário; cuide melhor da sua saúde e hábitos. Seus números serão 13 e 20. Controle sua personalidade forte e difícil, pois a impulsividade só lhe causará problemas com pessoas que o amam.

Aquário

Será uma semana de boa sorte para o seu signo. Tudo o que você deseja virá, por isso tenha pensamentos positivos. Uma oferta de emprego atraente pode surgir ou o seu próprio negócio começa a crescer de todas as maneiras.

Evite despertar a inveja e só comente o necessário. Você continuará por um tempo sozinho; seu signo é muito exigente para ter um parceiro e não deve ter pressa, pois sua hora chegará.

Os comprometidos podem ser surpreendidos por uma gravidez. Você recebe um convite importante. Tente se concentrar no seu trabalho, pois a procrastinação e perda de tempo pode prejudicá-lo .

Sua sorte aumenta em 15 de julho com os números 05 e 44; resolva suas pendencias sem atraso.

Peixes

Você tomará importantes decisões de trabalho, mas não se empolgue com impulsos e tome a melhor decisão para você. Seu signo passará por um estágio de crescimento econômico e é hora de pensar nos próximos passos para ter mais dinheiro.

Os problemas de ansiedade podem atrapalhar sua vida e devem ser tratados.

Um amor antigo do signo de Capricórnio ou Câncer pode surgir em sua mente. Tente expor suas dúvidas sobre o relacionamento amoroso e chegue a um entendimento com o parceiro.

Você tem sorte em 13 de julho com os números 02 e 19. Você pode planejar uma viagem para agosto. Seja responsável ao fazer pagamentos.

Um evento importante pode ajudá-lo a crescer profissionalmente. Se você planeja investir em uma casa ou apartamento, este é o momento de começar a planejar bem.