Home office faz crescer venda de impressoras para uso doméstico

A quarentena fez você perceber que precisa de uma impressora nova? Com a maioria das gráficas rápidas fechadas, o acessório se tornou essencial. Quem não tinha, tratou de comprar uma. Uma pesquisa da IDC (International Data Corporation) mostra que o mercado de impressoras vendeu 659.468 unidades, o que corresponde a aumento de 4,1% no primeiro trimestre de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. Do total de unidades, foram 313.084 modelos tanque de tinta (um aumento de 20%), mais comuns no uso doméstico. Selecionamos cinco dos principais modelos comercializados para home office no site de e-commerce da Amazon. Confira:

1. Multifuncional Epson EcoTank





A Epson EcoTank L3110 é uma multifuncional tanque de tinta compacta que proporciona baixo custo de impressão com alto rendimento. Com o único sistema tanque de tinta 100% sem cartuchos, imprima até 7. 500 páginas em cores ou 4. 500 páginas em preto com a maior resolução de impressão da categoria. Compre a partir de R$ 999,00.

2. Impressora Multifuncional HP





Esse modelo promete facilitar suas tarefas diárias de impressão, digitalização e cópia. Ideal para consumidores preocupados com o orçamento que desejem uma multifuncional acessível de uso diário que use os cartuchos de tinta mais baratos da HP. Compre a partir de R$ 412,00.

3. Impressora Multifuncional Canon





É ideal para qualquer pessoa que busca facilidade de manuseio, alto rendimento e baixo custo de impressão, confiabilidade e imagem de alta qualidade. O sistema de tanque de tintas proporciona menor custo por página e maior rendimento que as impressoras convencionais, pois permite imprimir até 6.000 páginas em preto, até 7.000 páginas coloridas ou até 2.000 fotos. Compre a partir de R$ 1.095,00.

4. Impressora 3D Vinik





Porque selecionamos um modelo 3d? Ora, porque ninguém é de ferro e você vai ter a oportunidade de aprender uma habilidade nova e incluir as crianças: desenvolver e imprimir peças em três dimensões. Esse é provavelmente o modelo mais em conta que você conseguirá encontrar para uso doméstico. E não se preocupe: vem com um software com várias peças para começar e você vai poder baixar outras na internet. Compre a partir de R$ 1.506,70.

5. Mini Impressora de Fotos Kodak





Se você é daqueles que somente publica as fotos e redes sociais, mas nunca tem uma foto impressa no porta retratos da sala de visitas, precisa dessa impressora de fotos. Ela imprime fotos diretamente de seu smartphone por transmissão direta via Wi-Fi. É compatível com sistema operacional Android e iOS e vem com um aplicativo com funções para selecionar fotos, editar, escolher imagem de vídeo e definir quantidade de fotos para imprimir. Compre a partir de R$ 839,90.