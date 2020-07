Um dos grandes problemas de fritar peixe é que ele pode grudar na panela e você pode acabar perdendo uma boa quantidade do alimento. No entanto, uma dica interessante do site “Incrível” para que isso não aconteça é deixar a panela aquecer antes de colocar o olho. Depois é interessante fritar o peixe em fogo médio por em média 7 a 10 minutos. Após terminar, tampe a panela e deixe o peixe no vapor por mais 10 minutos.

