Cabelo sem brilho? Prepare esta máscara caseira de iogurte

O seu cabelo está sem brilho? Não se preocupe. O portal Nueva Mujer ensina a preparar uma máscara de iogurte que devolverá a vida aos seus fios.

Máscara de iogurte

Ingredientes

1 iogurte simples

2 colheres (sopa) de suco de limão

2 claras de ovo

Modo de preparo

Misture o iogurte com o suco de limão e as claras de ovo até obter uma pasta homogênea.

Modo de uso

Aplique a máscara no cabelo, evitando o contato com as raízes. Deixe agir por 40 minutos. Remova-o com shampoo e água fria.

Aplique esta máscara uma vez por mês.