Cabelo fino? Estas são as cores que dão volume extra à sua cabeleira

Quando se trata de embelezar o cabelo, é preciso levar em conta que, além das tendências, é indicado procurar uma cor que se adapte às suas necessidades — e entre elas está a espessura do nosso cabelo.

As cores mais indicadas para cabelo fino

Segundo o portal Nueva Mujer, se o seu cabelo é muito fino, você deve apostar nos tons naturais. Entre as cores mais recomendadas pelos especialistas estão mel, avelã e tons de terra.

“A luz e o brilho da cor são muito importantes porque ajudam a criar um volume extra visualmente, seja com cabelos muito lisos ou cacheados”, disse María Baras, cabeleireira e diretora criativa do Salão Cheska.

O efeito mais indicado para cabelo fino

Aqui, as babylights são recomendadas. María garante que deixar as raízes à vista dá ao seu cabelo um efeito de volume ainda maior. “Se você deixar a raiz muito clara, o cabelo pode parecer com menor densidade”, explicou.

“Eu gosto de deixar a raiz mais natural, um pouco mais escura, e fazer um gradiente de tom. Esse truque funciona muito bem com o cabelo fino!”