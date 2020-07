7 dicas para pintar o cabelo em casa

Se você está pensando em pintar o cabelo em casa, é preciso seguir alguns passos para que o procedimento seja um sucesso. Por isso, o portal Nueva Mujer listou sete dicas. Leia atentamente:

Teste de alergia

Você deve olhar muito bem em todos os produtos que você compra. É melhor aplicar o corante em uma pequena região e deixá-lo agir para ver se você tem uma reação alérgica.

Estado do cabelo

É melhor pintar o cabelo não muito limpo. O cabelo limpo faz com que a tintura seja mais agressiva e cause irritação.

Preparo

É melhor usar roupas velhas e uma toalha que você não se importa de manchar. E, antes de começar a pintar, proteja o contorno do rosto, as orelhas, o pescoço e a nuca com um creme para que seja mais fácil de limpar depois.

Um tom mais claro

É aconselhável escolher um tom mais claro do que você gosta para aplicar.

Respeite os tempos

Você deve seguir rigorosamente as instruções que marcam cada corante, porque cada produto tem suas peculiaridades. Muitas vezes se pensa que deixá-lo por mais tempo cobrirá mais cabelos grisalhos ou raiz, no entanto, esse é um erro que irrita o couro cabeludo.

Boa lavagem

Quando o tempo indicado passar, o cabelo deve ser completamente lavado e enxaguado até que a água saia limpa. Uma lavagem de água morna ou fria ajudará a selar a cutícula e ajustar a cor.

Paciência

A cor definitiva é apreciada depois de alguns dias, quando os pigmentos vão mostrando as suas nuances. Por isso, seja paciente.