Shoppings aprendem com pandemia e investem em digitalização

A onda digital atingiu mais fortemente as operadoras de shoppings centers em 2020, principalmente após o fechamento obrigatório dos centros comerciais presenciais durante a epidemia do novo coronavírus no Brasil. Para os próximos anos, os investimentos devem focar mais na expansão dos canais digitais do que a área física dos shoppings.

Até o momento, a construção de novas unidades comerciais ou expansão daquelas já existentes eram as principais vias de crescimento deste ramo. Pós-pandemia, entretanto, investidores estão bem mais cautelosos sobre estas empreitadas.

De acordo com o presidente da associação BRMalls, Ruy Kageyama, em fala durante transmissão ao vivo do jornal Valor Econômico, o futuro está nas soluções digitais, como a integração dos estoques físicos e digitais. Com a internet servindo como uma gigantesca vitrine integrada, os shoppings se tornarão espécies de centros de distribuição das mercadorias.

Os centros comerciais físicos, no entanto, não ficam para trás. O presidente da BRMAlls disse que também priorizará os investimentos na transformação dos shoppings, por meio de reformas dos edifícios, renovando o paisagismo e criando mais áreas abertas.

Outro ponto importante é a mistura de diferentes estabelecimentos, diversificando as atrações dos shoppings, investindo em restaurantes, serviços e entretenimento. "Os shoppings continuarão sendo locais de encontro e diversão. São espaços que têm a vocação de agregar as pessoas em torno de entretenimento e restaurantes", diz Kageyama.

O presidente da Aliansce Sonae, Rafael Sales, complementa, afirmando que as expansões das áreas físicas dos shopping centers ficarão em pausa, porém podem ser retomadas em 2021 ou 2022, a depender do ritmo de retomada econômica.

Sales concordou com a avaliação de que o futuro dos shopping centers passa por uma integração cada vez maior entre o comércio físico e o online, e ressaltou que as administradoras dos empreendimentos terão um papel fundamental nessa integração.