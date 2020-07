A energia de pode rondar a vida amorosa de cada signo esta semana

Mais uma semana começa e cada signo do zodíaco pode viver um tipo de energia em sua vida amorosa e relacionamentos.

Confira quais são:

Áries

É preciso dar uma chance ao amor, pois outras ambições podem colocar uma conexão importante em uma posição complicada. Mantenha as coisas sob controle e evite arrependimentos.

Touro

Evite fazer com as que pessoas que te amam se sintam manipuladas ou menos inteligentes que você. Os pontos fracos e fortes das pessoas mudam, mas é preciso valorizá-los.

Gêmeos

Os desentendimentos e opiniões diferentes devem ser tratados com calma. O diálogo é importante para que as frustrações não sejam carregadas e possam ser corrigidas.

Câncer

O amor pode parecer distante e conflitos surgem. Evite relacionamentos que podem parecer tóxicos e prefira cuidar do seu coração com responsabilidade. As pessoas devem se afastar quando algo provoca dor.

Leão

O relacionamento não deve ser algo que sobrecarrega ou faz alguém de escravo. Essas atitudes precisam mudar e, mais do que devolver na mesma moeda, é preciso conversar para solucionar os problemas.

Virgem

Amores podem surgir, mas será preciso evitar os triângulos amorosos se quiser se livrar de problemas. Tenha cuidado com o drama e não se envolva em problemas que podem aumentar drasticamente.

Libra

Terceiras pessoas podem se intrometer e complicar relacionamentos, mas no fundo as decisões sobre a sua vida amorosa são apenas suas. Desconfie do que as pessoas que estão fora do seu relacionamento ou veem sua vida sentimental como espectadores dizem.

Escorpião

Suas palavras são fortes e seguras, mas você não pode se esquecer de apaziguar as coisas com o diálogo, especialmente quando se trata de amor. Tudo pode ser mais intenso esta semana.

Sagitário

A palavra final e os conflitos andam de mãos dadas, por isso é muito importante tomar decisões junto ao parceiro e com muito diálogo envolvido. Os desafios são superados em união.

Capricórnio

Se abra para aprender lições que lhe dão o poder que você merece em outras áreas da vida, mas não se esqueça de sentir e não negligencie seu relacionamento. Em um relacionamento, os dois devem ter seu próprio brilho e saber apreciar um ao outro.

Aquário

Amar é assumir riscos. É importante se curar e depois voltar a abrir o coração para encontrar o sentimento que merece.

Peixes

A intromissão dos outros na sua vida amorosa pode gerar conflitos. É preciso resolver os incômodos com uma boa conversa ou se afastar.