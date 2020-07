5 truques para deixar o cabelo cheiroso por muito tempo

De nada adianta ter um cabelo longo e brilhante se o seu cheiro não é bom. Às vezes, lavá-lo não é suficiente. É por isso que o portal Nueva Mujer listou cinco dicas para ter um cabelo cheiroso.

Como deixar o cabelo cheiroso

Lave de acordo com o tipo de cabelo

A primeira coisa que você precisa saber é com que frequência você precisa lavar o cabelo. Para o cabelo normal, três vezes por semana basta. Mas, se você tem cabelo oleoso, provavelmente vai precisar lavá-lo diariamente.

Deixe o condicionador por um tempo

Todos sabemos que o condicionador vai por último, e é por isso que o seu cheiro é mais forte. Mas poucos o deixam agir e enxaguam muito rapidamente. Recomendamos que você deixe o seu condicionador agir por pelo menos 5 minutos antes de enxaguar.

Proteja-se contra o calor

Quando secamos, alisamos ou ondulamos as mechas, acabamos queimando os fios. E nada é mais desagradável do que o cheiro de cabelo queimado. Portanto, antes de usar o calor, tenha cuidado e use um protetor térmico.

Use um perfume

Pulverizá-lo no ar e, em seguida, entrar debaixo da nuvem, de modo que ele fica impregnado no seu cabelo, Atenção, porque, se o perfume contém álcool, pulverizá-lo diretamente pode secar e danificar as pontas.

Usar limão antes do banho

Um grande truque para eliminar o mau cheiro do seu cabelo é espremer dois limões e aplicar o suco desde a raiz até as pontas alguns minutos antes de tomar banho. Isso vai ajudar a remover a gordura.