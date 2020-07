Os signos que podem ser mais cruéis em uma discussão

Alguns signos do zodíaco nem sempre estão preparados para a briga, mas quando entram em um conflito jogam todas as cartas para não ficar por baixo.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode ser muito briguento e impulsivo, falando logo de cara tudo o que sente sem se preocupar com o sentimento das outras pessoas. Este signo não tem paciência para longas discussões e ao se apressar pode passar por cima do sentimento dos outros sem nenhuma piedade.

Touro

Quando alguém consegue despertar a verdadeira ira do taurino, é melhor estar preparado. Este signo guarda um gênio forte e muito briguento dormindo dentro dele, que quando acorda está preparado para discutir intensamente e suportar toda a tensão, machucando com as palavras e não levando o sentimento do outro em consideração.

Aquário

O aquariano vê a discussão como um desafio que não teme enfrentar. Por isso, ele pode usar de todo o seu sarcasmo e frieza para falar o que bem entende. Quando é tirado do sério dificilmente se preocupará com que os outros pensam ou com as emoções alheias.