Novas melhorias do WhatsApp que serão liberadas para os usuários em breve

O aplicativo de mensagens WhatsApp deve liberar novas melhorias para os usuários em breve. As novidades foram disponibilizadas em uma recente versão beta (2.20.70.22) para o sistema iOS.

Como já revelado, o usuário do sistema da Apple terá a possibilidade de criar um atalho de bate-papo com um determinado contato.

Segundo o site WABetaInfo, o atalho de contato terá um ícone, sincronizado automaticamente com a plataforma.

A plataforma também aprimorou suporte ao 'Voice Over', principalmente quando arquiva e desarquiva um bate-papo.

Por último, o aplicativo também trabalha em uma nova cor de bolha para o modo escuro (dark mode). Agora o app decidiu substituir a antiga cor verde pela alternativa. Confira:

📝 WhatsApp Messenger beta for iOS 2.20.80.22: what’s new?

New bubble color for the dark theme, voice over improvements and more compatibility for contact shortcuts!https://t.co/PW3973u1sp

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 9, 2020