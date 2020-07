Desafio da Nasa paga R$ 100 mil para quem criar banheiro para astronauta

A Nasa lançou um desafio para a comunidade global para criar novos designs de banheiros que serão usados pelos astronautas que se preparam para retornar à lua.

“Esse desafio espera atrair abordagens radicalmente novas e diferentes para o problema da captura e contenção de resíduos humanos”, anunciou a agência espacial americana em comunicado.

O desafio promete US$ 35 mil (R$ 192 mil) em prêmios para os melhores projetos. O vencedor ganha US$ 20 mil (R$ 109 mil), US$ 10 mil (R$ 54,9 mil) para o segundo e US$ 5 mil (R$ 27,4 mil) para o terceiro. Há ainda uma categoria júnior, que renderá ao ganhador o reconhecimento público da Nasa.

Os melhores conceitos serão adaptados à missão Artemis, que pretende levar os astronautas para a lua, cujo cronograma ainda não foi divulgado.

Para mais informações, acesse o link https://www.herox.com/LunarLoo