6 truques naturais para fazer o cabelo crescer rápido

O portal Nueva Mujer ensina alguns truques naturais para fazer o cabelo crescer rapidamente e de um jeito saudável. Confira:

Truques para fazer o cabelo crescer rápido

Chá verde

Um dos tratamentos mais eficazes é o do chá verde, já que ele fornece nutrientes para melhorar o couro cabeludo. Assim ele pode crescer rapidamente. Tudo que você tem que fazer é tomar uma xícara de chá verde por um mês.

Azeite de oliva

O azeite de oliva é ideal para fazer o cabelo crescer rápido e com vitalidade. Esse produto possui altas quantidades de ácidos graxos insaturados, que cuidam das células ciliadas e mantêm a hidratação.

Para usá-lo, você deve aquecer o óleo e adicionar uma colher (sopa) de alecrim. Deixe no fogo por um minuto e, em seguida, remova. Deixe descansar por dois dias, em seguida, aplicá-lo às pontas e raízes com movimentos suaves. Você deixa funcionar por 20 minutos e depois xampu seu cabelo como você faz regularmente.

Ovo e banana

O ovo também é rico em proteínas e nutrientes que promovem o crescimento capilar.

Para fazer a máscara, você deve bater um ovo até que a clara e a gema estejam totalmente integradas. Adicione uma banana madura esmagada e misture todos os ingredientes até obter uma pasta homogênea.

Em seguida, aplique o cabelo por todo o cabelo e deixe agir por 20 minutos. Depois, enxague o cabelo com shampoo.

Água e limão

Para o cabelo crescer rápido, recomendamos a água com limão. Essa fruta tem sido reconhecida pela sua função que ajuda a prevenir o frizz e também colabora com o crescimento capilar regulando gorduras que entopem o couro cabeludo. Também fornece vitaminas e antioxidantes essenciais para que o cabelo cresça de forma reforçada.

Prepare a água com limão e aplique duas colheres (sopa) na cabeça. Massageie por um minuto e deixe no cabelo por 15 minutos. Depois do tempo, use muita água para removê-la. Sugerimos que você faça este procedimento uma vez por semana para um resultado mais rápido e eficaz.

Cebola e shampoo

Não, cebola não é só boa para fazer comida. É provado ser muito nutritiva para o cabelo e ajuda no seu crescimento de uma forma impressionante.

Corte uma cebola em pedaços e adicione-a ao shampoo que você normalmente usa. Aguarde uma semana para começar a usar o produto que ajudará a fortalecer seu couro cabeludo e fazer seu cabelo crescer mais rápido.

Mel e babosa

Todos sabemos quantos nutrientes e proteínas o mel e a babosa têm. Para crescer o cabelo rápido, extraia a polpa de uma folha de aloe vera e misture-a com uma colher (sopa) de mel. Espalhe a mistura por todo o couro cabeludo e deixe agir por 15 minutos. Em seguida, retire com água morna.