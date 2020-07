5 alimentos muito eficazes no combate ao estresse

Segundo o portal Nueva Mujer, com a quarentena, o estresse é uma das emoções que mais ganharam força nos últimos meses. Felizmente, existem alimentos eficazes para combater essa condição:

Alimentos para combater o estresse

Chocolate

O consumo de chocolate nos faz liberar endorfinas, substâncias que produzem prazer e alegria. Esse doce também é rico em feniletilamina, que, quando combinada com a dopamina no cérebro, gera um efeito antidepressivo. Recomendamos escolher barras de chocolate que contenham mais cacau do que açúcar.

Chá de camomila

A camomila é um dos melhores relaxantes, além de ser um analgésico natural que nos ajuda a combater o estresse. Se você se sentir muito angustiado, prepare um chá de camomila a qualquer hora do dia. Também é muito eficaz para combater a insônia.

Peixe

Este alimento é rico em ômega 3 e outros ácidos graxos que são uma parte essencial das células nervosas. Eles ajudam a garantir uma boa comunicação entre elas, e isso ajuda a proteger a saúde mental.

Água

Beber muita água é uma recomendação de muitos especialistas. Ela também combate o estresse porque ajuda o sangue a viajar para o cérebro com mais oxigênio— o que facilita o trabalho do sistema nervoso.

Espinafre

É um vegetal que tem um alto teor de ácido fólico, e essa substância melhora a produção de dopamina, o chamado hormônio da felicidade. Portanto, o consumo de espinafre nos ajuda a controlar o sistema nervoso e estar preparado para enfrentar situações difíceis.