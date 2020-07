Quatro novos recursos liberados pelo app WhatsApp nos últimos dias

Quatro novos recursos foram liberados pelo aplicativo WhatsApp, para os sistemas Android e iOS, nos últimos dias.

As novidades fazem parte de uma série de melhorias para os usuários da popular plataforma. Confira detalhes:

Figurinhas animadas

As figurinhas são, certamente, uma das maneiras favoritas pelas quais os usuários se comunicam. E ppara tornar as trocas de mensagens ainda mais divertidas e expressivas, foram liberados pacotes de stickers animadas.

Código QR

Ficou ainda mais fácil adicionar um contato. O usuário poderá escanear o código QR do número do WhatsApp de qualquer pessoa para adicioná-la aos seus contatos (Novidade liberada de forma gradativa).

Dark mode

O famoso modo escuro (dark mode) está também disponível para as versões do WhatsApp no seu computador.

Melhorias para chamadas de vídeo em grupo.

Agora, se o usuário quiser focar em alguém durante uma chamada de vídeo em grupo, é necessário tocar e segurar no vídeo de um participante para visualizá-lo em tela cheia.

Além disso, foi adicionado o ícone de vídeo a grupos com até 8 participantes para iniciar uma chamada de vídeo com apenas um toque.

