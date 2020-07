Os signos que podem machucar os outros sem remorso

Alguns signos do zodíaco podem parecer considerados, mas na verdade acabam machucando as outras pessoas sem remorso.

Confira quais são:

Escorpião

O escorpiano é sentimental, mas também deixa que suas emoções o guiem o que pode fazê-lo agir com impulsividade e pensando apenas em si mesmo. Acabam machucando as pessoas quando se aproximam porque as acham um alvo fácil e depois se afastam para sempre.

Virgem

O virginiano pode ser muito consciente, mas consegue descobrir como ninguém como conseguir dos outros aquilo que deseja. Ele pode fazer jogos e bolar estratégias que acabam afetando as pessoas, mas sem deixar que a culpa caia sobre ele.

Capricórnio

O capricorniano é responsável, mas também ambicioso. Este signo pode saber como agir silenciosamente quando possui segundas intenções ou interesses, pensando no próprio benefício. Não tem paciência para dramas e podem ir embora antes de se envolver nos conflitos.

Aquário

O aquariano é perspicaz, mas também se preocupar em que seus planos saiam bem sucedidos acima de tudo. Ele não é bom em cumprir promessas, mas pode acabar fazendo-as e decepcionando as outras pessoas. Não dá satisfações e algumas vezes decide ir embora antes do outro saber o que realmente aconteceu.

Peixes

O pisciano é repleto de sentimentos, mas também pode se tornar uma pessoa que machuca os outros de forma passiva e engana. Podem prometer muito e cumprir pouco, além de manipular as situações a seu favor, mesmo que isso não seja bom para outras pessoas. Tudo o que recebe considera um presente e pode ver pouca necessidade de ser recíproco.