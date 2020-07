Os benefícios do óleo de coco para a saúde

O óleo de coco tem múltiplos benefícios: segundo o portal Nueva Mujer, vários estudos apontam que as propriedades do óleo de coco ajudam a reduzir triglicérides, colesterol total e colesterol LDL (ruim) e elevam os níveis de colesterol HDL (bom).

Os benefícios do óleo de coco

Benefícios para a memória

Ainda de acordo com o mesmo site, o óleo de coco contribui para melhorar a memória. A médica estadunidense Mary Newport iniciou um tratamento incomum para pacientes com Alzheimer.

A médica concluiu que o principal problema é que a insulina impede que as células cerebrais aceitem glicose, o seu principal combustível. Foi quando Mary propôs um “combustível alternativo” baseado em cetonas.

Eles são metabolizados no fígado depois de comer triglicérides de cadeia média como os encontrados no óleo de coco. Dessa forma, a médica adicionou esse óleo à dieta do marido, que estava sofrendo perda de memória.

Apenas duas semanas depois, ela fez um teste que mostrou um aumento dramático. O médico acrescenta que ela pensou que poderia ter sido sorte, mas ela repetiu o processo, e o seu marido começou a melhorar, tanto intelectual quanto fisicamente.

Benefícios para a beleza

O óleo de coco é um excelente reparador de cabelo. Se você tiver pontas secas, basta aplicá-lo antes de lavar.

É também um excelente hidratante para a pele e funciona como bálsamo labial nos dias de inverno. Você pode aplicá-lo no seu rosto, como máscara, e deixá-lo agir por 15 minutos. Em seguida, enxague com água morna.