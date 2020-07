Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 10 a 12 de julho

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Momento de ter seus documentos e trabalhos em ordem. Você passa por altos e baixos no trabalho e não deve dar importância a problemas pequenos ou que você está criando em sua mente. Você é forte e sempre sai vitorioso.

Uma viagem pode ser anunciada para o final do mês. Lembre-se que é importante se divertir muito, mas é ainda mais necessário se cuidar. Um amor de Capricórnio ou Libra deseja um relacionamento sério.

Você é muito apaixonado e deve ter cuidado para não confundir apenas sexo com amor. Tente amadurecer e tomar boas decisões. Cuidado com o que você come e invista em uma dieta mais saudável para afastar problemas no estômago.

Uma nova oportunidade de negócio pode chegar. Seus números serão 15 e 40, e você deve reduzir o pensamento negativo.

Touro

Você pode enfrentar problemas com seu relacionamento neste fim de semana. É difícil querer controlar e, ao mesmo tempo, defender ter seu espaço. Em comentos de indecisão, é preciso dar um tempo e conhecer pessoas compatíveis.

Você recebe dinheiro inesperado de um pagamento ou dívida. Cuidar da saúde o ajudará a se sentir renovado. Uma viagem pode ser planejada.

Não procure mais problemas com seus amigos e tente não dar importância a tudo, especialmente se leva sempre par ao lado pessoal. Seus números da sorte são 08 e 23, e 13 de julho é um dia para atrair a prosperidade pensando positivo.

Gêmeos

Você terá um fim de semana movimentado e pode analisar o início do seu próprio negócio. Gerencie melhor seu tempo e tente planejar bem.

Sua sorte aumenta em 13 de julho e assuntos no trabalho ou questões legais serão resolvidas a seu favor. Esteja em sintonia com toda a boa energia e intuição.

Você saberá de uma viagem e pode precisar comprar móveis para a sua casa. Evite brigar com seu parceiro, especialmente por ciúmes. É hora de controlar a insegurança.

Alguém do signo de Peixes ou Áries irá falar sobre amor verdadeiro. Você comemora uma notícia ou aniversario neste fim de semana. Uma mudança de cidade pode chegar.

Câncer

Você pode celebrar e estará com pessoas queridas. Lembre-se que você sempre terá o que precisa para ser feliz e deve valorizar a família.

Tenha cuidado com os problemas do trabalho e tente não de mais, fique de fora e seja mais discreto. No amor, você pode encontrar pessoas muito compatíveis do signo de Aquário, Peixes e Escorpião.

Você faz uma viagem. Tenha cuidado com álcool e vícios; tente controlá-los para evitar problemas. Um amigo que está se separando pede conselhos. Você terá sorte na sexta-feira com os números 02 e 19.

Leão

Durante esse final de semana, você se lembrará de um amor do passado e pode voltar a falar com a pessoa. Lembre-se de que muitas vezes é preciso seguir em frente e descobrir a melhor forma de encontrar o amor verdadeiro.

Você faz um pagamento atrasado ou consegue resolver uma burocracia com atraso. Cuidado com perda ou roubo e tente ser mais cauteloso. Você é uma pessoa muito boa e prestativa, por isso está sempre cercado por energias muito boas; não se esqueça disso.

Tente ajudar alguém que está doente. Seu melhor dia será sábado e você terá boas energias no amor, especialmente com os signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário). O domingo será de comunicação com seu lado espiritual, ideal para se acalmar.

Seu signo é afetado por tudo o que acontece com os outros e precisa ter mais controle sobre isso. Seus números da sorte serão 05 e 28.

Virgem

Você estará de bom humor e energias positivas o cercarão. Sua boa sorte começa a se alinhar e você receberá uma surpresa.

Evite brigar com seus colegas no trabalho e não preste muita atenção para não se sentir mal. Tenha em mente que você é um daqueles que tem sua própria luz.

Você pode finalizar um amor problemático e se fortalece; tente não voltar para o seu ex, pois isso contaminará sua energia e pode atrair negatividade.

Pague suas dívidas e lembre que ficar devendo tira sua tranquilidade. Você recebe um presente inesperado. A sorte chega ao domingo com os números 01 e 89. Um animal de estimação pode chegar à sua vida. Sua mãe o procura para fazer um convite.

Libra

Parentes podem entrar em contato ou fazer uma visita. Lembre-se de que você deve ter sempre seus documentos pessoais em ordem.

Não seja tão corajoso e tente não guardar mágoa para que sua energia positiva cresça. O contato com a água e a natureza ajudam a eliminar energias negativas. Uma mudança de emprego ou nova proposta pode surgir.

Tenha cuidado ao dirigir e evite passar dos limites de velocidade para não atrair problemas. Você é intenso em seus sentimentos, mas às vezes precisa demonstrá-los realmente e se abrir para a paixão.

Um novo amor chega repleto de emoções. Você terá sorte no dia 13 de julho com os números 20 e 31. Um amor comprometido pode procurá-lo, mas é melhor encerrar esse capítulo.

Escorpião

Você se sentirá pensativo e triste com alguns acontecimentos, mas deve se lembrar de que as crises irão ajudar a seguir em sua vida pessoal da melhor forma. O amor verdadeiro chegará até você em breve, apenas tente ser paciente.

Você pode decidir mudar sua aparência e cuidar melhor da saúde; isso o ajudará a se sentir renovado. Tente fazer todas as suas tarefas para não ter problemas no trabalho. Uma viagem pode surgir.

Tente controlar sua personalidade manipuladora e lembre-se de que a melhor coisa da vida é ter espaço e permitir que os outros também tenham.

Você terá sorte no sábado com novos projetos ou fechamentos de contratos; tente se vestir de vermelho ou azul claro para atrair abundância. Seus números da sorte são 06 e 55.

Sagitário

Você participa de reuniões de trabalho para alterações no projeto. Lembre-se de que seu trabalho é muito importante e você deve se organizar. Você ganha dinheiro extra.

Tente não ser tão exigente consigo mesmo e ser menos dramático em sua vida diária para aproveitar suas realizações pessoais. Cuidado com as costas ou o pescoço e evite se machucar; você deve uma rotina de exercícios com calma para aliviar o estresse e não acabar se lesionando.

Você terá sorte no sábado com os números 20 e 31 e deve usar roupas de cores claras para multiplicar as energias de abundância. Você pode receber um convite. Pense em liberar o estresse entrando em contato com a natureza.

Capricórnio

Você organiza documentos de trabalho ou recebe uma proposta. Tente não falar sobre isso para não atrair inveja; seu signo está passando por um estágio de abundância, mas deve ter cuidado com quem torce contra.

Neste fim de semana, você encontrar uma pessoa que significa muito em sua vida, então tente aproveitar esse momento ao máximo. Você conserta ou resolve assuntos sobre seu carro.

Uma notícia familiar o deixará preocupado; portanto, tente ficar atento e não cultive raiva de nada. Uma viagem pode ser planejada.

Você terá sorte no domingo com os números 05 e 31; tente adicionar sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Você faz um novo curso. Tente manter os pagamentos em dia.

Aquário

Reuniões de trabalho e pressão dos seus chefes. Tente se acalmar e colocar suas obrigações em ordem. Evite procrastinar no celular.

Neste fim de semana você faz planos alegres e, se lembra da importância de estar em contato com a natureza e as pessoas amadas.

Você ganha dinheiro extra e paga dívidas. É preciso economizar para o seu futuro. Você vai se preocupar com a saúde de um parente; tente dar seu apoio.

Você é muito carismático e o amor sempre o rodeia. Neste fim de semana alguém de signo de Áries ou Virgem entra em sua vida amorosa.

Um ex pode voltar. Uma proposta para iniciar um negócio pode surgir. Sua sorte chega no domingo com os números 12 e 89.

Peixes

Nesta sexta-feira, você organiza assuntos do trabalho e participa de reuniões com seus chefes para um novo projeto. Apenas evite fofocas e seja discreto com sua vida pessoal.

Você passa um fim de semana de convivência ou visita sua família. Lembre-se de que seu signo gosta de estar em constante movimento para renovar sua energia e é possível fazer isso com responsabilidade.

Continue com os projetos ou um negócio nos fins de semana; a consistência fará a diferença. Você ganha dinheiro extra.

Um relacionamento com alguém do signo de Câncer ou Libra pode dar um passo importante. Você deve investir em si mesmo.

Uma viagem pode surgir no final do mês. Seus números da sorte são 12 e 39. Tente usar mais sua intuição, lembre-se de que seu signo é um dos mais místicos do zodíaco e deve aproveitar isso.