Aprenda a fazer a pizza romana em live gratuita nesta sexta

Em confinamento ou não, é sempre tempo dela! Nesta sexta-feira, 10 de julho, se comemora o dia da Pizza. Que tal testar suas habilidades culinária e aposentar o delivery ao menos hoje? O chef italiano Gianluigi Tosches ensina, a partir das 17h, o passo a passo da pizza romana em curso online gratuito no Facebook.

Pixabay

O prato é diferente no formato retangular e na massa, mais alta, leve e crocante do que a convencional. Segundo Tosches, a funciona muito bem para fornos domésticos. Afinal, não é todo mundo que tem forno à lenha do quintal de casa.

Além da "mão na massa", o webinar (seminário online), promovido pela Sodexo Benefícios vai explorar as dicas de Tosches para escolher os melhores ingredientes e levar a pizza a um outro nível.

Live receita Pizza Romana Gianluigi Tosches

Data: Nesta sexta, 10 de julho

Horário: 17h

Link da Transmissão