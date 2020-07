Aplicativo do Nubank apresenta instabilidade nesta sexta-feira (10); problema é relatado por usuários nas redes sociais

Vários usuários relataram nas redes sociais, nesta sexta-feira (10), instabilidade no Nubank, deixando o aplicativo de fora do ar.

O problema afeta o sistema operacional iOS. No Twitter, a plataforma informou que já trabalha em uma solução. No entanto, a postagem foi apagada logo depois.

“Problema com aplicativo em iOS. Na manhã de hoje, diversos aplicativos no Brasil e no mundo enfrentam a mesma falha devido a um componente do Facebook”, detalhou a empresa.

“A gente lamenta qualquer inconveniente e garante que nenhum cliente Nubank será prejudicado”.

“Estamos trabalhando para resolver o quanto antes. Por isso, ao longo do dia, tente novamente acessar seu app”.

“Se até o final do dia você não conseguir pagar alguma conta pessoal com vencimento hoje, iremos ressarcir esse valor”. Confira:

Atualização:

“Problema com app do Nu em iOS resolvido. Na manhã de hoje, diversos aplicativos no Brasil e no mundo começaram a enfrentar uma mesma falha que impossibilitava a utilização deles”.

“Já está resolvido com o nosso app e você já pode voltar a usá-lo normalmente, ok?”, informou. Confira postagem:

Problema com app do Nu em iOS resolvido ✅ Na manhã de hoje, diversos aplicativos no Brasil e no mundo começaram a enfrentar uma mesma falha que impossibilitava a utilização deles. Já está resolvido com o nosso app e você já pode voltar a usá-lo normalmente, ok? — Nubank (@nubank) July 10, 2020

