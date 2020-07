8 filtros para garantir a qualidade da água em casa

Manter a nossa saúde sempre em dia é uma obrigação e deve sempre ser uma prioridade em nossas vidas. E um dos cuidados básicos para que isso ocorra é realizar a ingestão de no mínimo um litro de água todos os dias (vários especialistas dizem que até dois litros de água é o ideal). Quando a pessoa ingere o suficiente de água todos os dias, se sente mais disposta. A água é o principal componente do sangue, portanto quanto mais você ingere, mais líquido correndo nas veias.

E não é só a água que você bebe. A qualidade da água em geral também faz muita diferença na saúde. O mercado tem várias opções de filtros para ingestão, máquinas de lavar, chuveiros e até para a caixa d'água seja de casa ou de condomínios. Por isso, vale considerar a aquisição de um purificador ou o filtro de água, práticos e fáceis de instalar e utilizar, além de um investimento inicial com um grande custo-benefício. Para te ajudar a escolher, selecionamos 8 filtros para diferentes usos. Confira:

1. Bebedouro de Água Britânia Eletrônico Bivolt





Bebedouro eletrônico refrigerado para garrafão de 10L ou 20L com duas torneiras. Uma para água natural e outra para água gelada. Este modelo é o mais vendido na categoria "Bebedouros" do site de e-commerce da Amazon. Compre a partir de R$ 309,90.

2. Purificador de Água Gioviale Lorenzetti





O fabricante afirma que este é um dos modelos de mais fácil instalação do mercado, não havendo necessidade do uso de ferramentas ou da presença de um técnico. Porta-copo embutido e capacidade de purificação são 4. 000 litros de água ou 2. 666 garrafas de 1, 5 litros. A troca do refil é recomendada após 1 ano em média de uso. Compre a partir de R$ 212,90.

3. Purificador de Água Consul Bivolt Água Natural e Gelada





Com refil troca fácil e sistema de proteção antibactérias, que garante uma água mais pura sempre em seu dia a dia, o Purificador Consul possui 2 níveis de temperaturas (Natural ou Gelada) para você também poder beber a água do seu jeito. Compre a partir de R$ 571,00.

4. Filtro de Água Inox Base de Barro Preto Acquamar





Esse modelo é para quem prefere filtros tradicionais – e é bem mais em conta dos que os modelos eletrônicos. É equipado com vela que possui parede filtrante, reduz impurezas presentes na água, retendo impurezas e reduz o cloro e odores e sabores presentes na água. Compre a partir de R$ 75,21.

5. Purificador de Água 3 temperaturas Electrolux





Esse modelo oferece além de água gelada e natural, a opção de água quente. Sistema de segurança para água quente que interrompe o fluxo de água como forma de segurança caso não ativado o botão de fluxo de água em menos de 2 segundos. A função água quente torna mais rápido e fácil o preparo de bebidas quentes e sopas. Compre a partir de R$ 1.149,00.

6. Torneira Filtro Bica Móvel Metal





Se você é daqueles que gostam de bricolagem esse é o seu modelo para trocar a torneira antiga da cozinha e embutir o filtro junto. Proporciona uma água saudável filtrada na hora, além de garantir uma praticidade maior comparado aos filtros convencionais. Compre a partir de R$ 101,45.

7. Filtro para Caixa D'água, Cavalete de Entrada ou Máquinas de Lavar





Ideal para equipamentos que exijam água de qualidade para seu perfeito funcionamento. Instale o filtro em todo equipamento que utilize água em seu funcionamento. Assim, você evita gastos com manutenção provocados pelo acúmulo de sujeira como areia, barro, limo e ferrugem. Você pode instalar em: máquinas lava louças, máquinas lava roupas, boilers e autoclaves, lavadoras de alta pressão e ventiladores de climatização. Compre a partir de R$ 96,50.

8. Filtro para Chuveiro Kemflo





Filtro linha Hospitalar vendido para Hospitais remove no mínimo 98% do cloro.Tem como função filtrar a água utilizada no banho. Instalado antes da ducha ou do chuveiro ele proporciona um banho livre de sujeiras e vapores químicos decorrentes do cloro presente na água. Promete trazer muitos benefícios para a pele e os cabelos durante o banho devido a água mais pura. Compre a partir de R$ 95,99.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.