WhatsApp libera novos pacotes de adesivos animados para Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou novos pacotes de adesivos animados (stickers) para os sistemas Android e iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, usuários dos dois sistemas já podem aproveitar a novidade.

✅ WhatsApp is releasing 4 new animated sticker packs today, for Android and iOS users!

Chummy Chum Chums, Rico's Sweet Life, Bright Days and Moody Foodies!https://t.co/GxLZUD7ATu

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 6, 2020