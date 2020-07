Tecnologia: Samsung apresenta novo smartphone Galaxy M31 no Brasil com super bateria

A Samsung anunciou, nesta quarta-feira (08), a chegada do Galaxy M31 ao Brasil. Comercializado exclusivamente online, o smartphone combina design moderno, com uma tela espaçosa, conjunto quádruplo de câmeras traseiras e uma super bateria de 6,000 mAh.

Como revelado pela empresa, pesando apenas 191g, o smartphone conta com display de 6,4 polegadas, com tecnologia super AMOLED e resolução Full HD+. Na tela frontal, há ainda ferramenta de desbloqueio por reconhecimento facial. Outra opção para liberar o smartphone para uso é o sensor de impressão digital na parte traseira.

“Na parte superior do display, um pequeno espaço em formato de U dá lugar ao sensor de 32 MP, capaz de tirar selfies em ótima resolução e disponibilizar o efeito de Foco Dinâmico, desfocando o fundo e destacando o que está em primeiro plano na imagem. Na parte traseira, há um sensor principal de 64 MP, uma câmera ultra wide de 8 MP, para capturar imagens mais amplas e proporcionar o mesmo ângulo de visão do olho humano (123º), uma lente macro de 5 MP, para closes de objetos a até 4 cm da lente, e um sensor de 5 MP para profundidade, gerando o Foco Dinâmico”, detalhou.

Reprodução

As imagens capturadas se tornam ainda melhores com o recurso Otimizador de Cena, que utiliza Inteligência Artificial para reconhecer 20 tipos de cena e ajustar as cores e contraste de acordo com cada tipo. Há também o Superestabilizador, que analisa os movimentos da câmera e evitar vibrações durante a gravação de vídeos, proporcionando imagens suaves.

“O Galaxy M31 conta com processador octa-core, memória RAM de 6 GB e armazenamento interno de 128 GB (podendo ser expandido com cartão MicroSD de até 1 TB)”, revelou.

Ainda segundo a empresa, com preço sugerido de R$ 1.999,00, o Galaxy M31 está disponível em três versões de cores (azul, preto e rosa) e pode ser encontrado exclusivamente online.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: