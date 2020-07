Selfie perfeita: os segredos para tirar as melhores fotos

Tirar uma boa selfie é mais complicado do que você imagina — principalmente quando você leva em conta que mais de 70% da foto depende do seu ângulo e de uma boa iluminação.

Se você quer aprender a melhorar as suas selfies para se tornar o rei ou a rainha das redes sociais, então fique atento a estas dicas do portal Nueva Mujer:

Os segredos para tirar selfies perfeitas

Acomode a sua língua

Isso pode parecer estranho, mas acomodar a sua língua no lugar certo é de grande ajuda para a estrutura facial. A posição correta é com a boca fechada e a língua tocando a parte dianteira do céu da boca. Isso ativa os músculos do seu rosto e dá a ilusão de alongamento e maior definição da sua mandíbula.

Deixe o celular na altura certa

Não deixe o seu telefone abaixo da altura dos seus olhos, pois isso “arredonda” as suas bochechas. É melhor que o celular esteja ligeiramente mais alto do que a sua vista.

Vire a cabeça

Para encontrar o seu melhor ângulo, tire várias fotos com a cabeça em diferentes posições. Seja sério, sorrindo, um pouco de lado… Ache a pose que você mais gosta.

Esteja de frente para a luz

É melhor tirar a sua foto em frente à luz. Se você escolher uma janela em um dia ensolarado, tire a foto depois das 14h, porque é quando o sol começa a descer e a luz fica na sua frente.

Respire

Antes de tirar a foto, tome ar e respire. Isso vai ajudar a relaxar os músculos do seu rosto e você não vai parecer desconfortável na frente da câmera.