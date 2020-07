Os signos do zodíaco que não se apressam no amor

Alguns signos do zodíaco preferem ir com calma quando falamos de amor e relacionamentos. Confira quais são:

Touro

O taurino prefere caminhar com firmeza e não com rapidez. Por isso, ele prefere construir aos poucos a confiança e tudo o que considera importante para ter uma base de relacionamento sólida. Ele sabe que tudo tem sua hora e não luta contra o tempo.

Virgem

O virginiano gosta que as coisas sejam feitas do seu jeito e suas ações são sempre justificadas. Ele pode até se apaixonar e se envolver intensamente de forma rápida, mas quase sempre não se apressa e tende a encarar este passo na vida amorosa com calma, analisando prós e contras.

Capricórnio

O capricorniano está disposto a enfrentar desafios na conquista, mas não gosta que as coisas sejam feitas na pressa. Ele tenta percorrer o caminho ao amor de forma responsável e atenta para esclarecer ao máximo tudo o que puder antes de assumir algo mais sério.