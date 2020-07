Máscara hidratante de banana e azeite de oliva para cabelos maltratados

Quando você submete seu cabelo a tratamentos químicos para pintá-lo ou descolori-lo, você deve se comprometer a tomar cuidado depois desses processos.

Após o efeito dos corantes e do calor do secador e da chapinha, o cabelo precisa de um tempo para se recuperar — e uma máscara hidratante de banana pode ajudá-lo com isso.

“É uma máscara restauradora para cabelos danificados e também ajuda a controlar o frizz”, afirma o portal Nueva Mujer, que também mostra o passo a passo da receita.

Máscara hidratante de banana e azeite

Ingredientes

1 banana madura

2 colheres (sopa) de azeite

Modo de preparo

Esmague a banana em um purê até que ele esteja liso. Em seguida, adicione o azeite e mexa até que ambos os ingredientes estejam integrados.

Modo de uso

Com a ajuda de um pincel, aplique a máscara ao longo do cabelo, começando nas extremidades em direção à raiz. Deixe agir por 20 minutos. Nesse tempo, você pode cobrir o cabelo com uma touca. Em seguida, lave o cabelo normalmente.