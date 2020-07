Game The Dark Pictures: Little Hope chega para PlayStation 4 em 30 de outubro

O jogo The Dark Pictures: Little Hope, desenvolvido pela Supermassive Games, chega para PlayStation 4 (PS4) em 30 de outubro.

Como revelado pela Sony, a série The Dark Pictures é um conjunto de jogos cinemáticos de terror, cada um contendo uma nova história, cenário e personagens.

“Abandonados e sozinhos após um acidente de ônibus, quatro estudantes universitários e seu professor ficam sozinhos na cidade isolada de Little Hope".

Presos por uma névoa misteriosa, eles buscam desesperadamente por uma forma de fugir enquanto visões terríveis do passado os assombram”, revela a descrição.

“Após testemunharem o passado terrível da cidade, e os eventos dos julgamentos das Bruxas do século 17, seres infernais passam a perseguí-los de forma implacável. Sem conseguir sair de Little Hope, eles tentam descobrir a motivação destas aparições antes que as forças do mal arrastem suas almas para o inferno”. Confira trailer:

Com informações da Sony

