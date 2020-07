Dona de cão com doença incurável cria ‘lista de desejos’ para o animal

Zanna Canavan, moradora de Lisburn, na Irlanda do Norte, descobriu recentemente que seu cãozinho da raça Shih Tzu chamado Charlie, de 13 anos, tem um câncer de linfoma incurável, e por isso resolveu criar uma 'lista de desejos' para fazer com seu pet antes de se despedir.

Na última quarta-feira, ela e Charlie pegaram a estrada em uma viagem de carro que pretende visitar os locais de filmagem de "Game of Thrones" e do porto de "Titanic", além das cidades de Besfalt e Newcastle, entre outras atrações turísticas do país.

Zanna conta que pegou Charlie quando ele tinha apenas quatro anos e já estão juntos há oito anos e meio. "Ele é muito quieto e é um cão pequenino e amoroso. Sua comida favorita é queijo”, disse.

Quando o veterinário deu o diagnóstico de câncer terminal ela ficou arrasada, conta, e resolveu chamar o amigo Scott para realizar uma série de coisas que gostaria de faze com Charlie antes que ele morra.

Um desses desejos é viajar por todas as belas paisagens da Irlanda do Norte de carro, coisa que Charlie gosta muito de fazer. Ela disse que pretende fazer um álbum de recortes com fotos de todos os lugares para guardar uma recordação de seu amigo.

Com informações do Mirror.