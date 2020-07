5 modelos de cafeteira para preparar um café especial em casa

Se você, como nós, está sentindo falta de tomar aquele café especial nas melhores cafeterias com os amigos, que tal investir numa cafeteira para preparar bebidas deliciosas em casa ? Café – a gente sabe – é a verdadeira paixão nacional (ao lado do futebol e do Carnaval).

O Brasil é o maior produtor e exportador do produto. Só em 2019, as exportações brasileiras de café atingiram 46 milhões de sacas, o que representa cerca de 25% da produção mundial. O consumo per capita brasileiro, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), é de 81 litros da bebida ou 4,9 quilos de café torrado e moído por ano.

Para quem quer degustar cafés especiais sem sair de casa, selecionamos os 5 modelos mais bem avaliados e desejados da plataforma de e-commerce Amazon. Confira:

1. Máquina de Café Nespresso Essenza Mini



Este é o modelo de café com cápsula mais vendido em "Cafeteiras de Uma Xícara". É a Nespresso mais compacta e prepara café espresso (40 ml) e café longo (110 ml). Compre a partir de R$ 299,00.

2. Cafeteira Nuova Moka Express



Este é o modelo mais vendido em "Cafeteiras Italianas". Foram eles um dos países responsáveis por popularizar o consumo de café no mundo ocidental quando na época do Iluminismo, no século XVIII, a café chegou à Europa e se tornou, junto com as cafeterias, a bebida e o ponto de encontro dos intelectuais. A cafeteira italiana ou cafeteira moka é uma cafeteira à pressão que elabora o café por meio de vapor de água. Compre a partir de R$ 170,38.

3. Cafeteira Elétrica 14 Xícaras Hamilton Beach



Mais um modelo que está entre os mais vendidos na categoria de "Cafeteiras de Filtro para Café Coado". Indicada para quem prefere café tradicionalmente coado, mas gosta de uma tecnologia de última geração. Compre a partir de R$ 103,55.

4. Nescafé Dolce Gusto Mini Automática Arno



Este é um dos modelos mais bem avaliados da Amazon. O fabricante afirma que a Dolce Gusto é a que oferece mais opções de sabores de café com grande variedade de cápsulas. Compre a partir de R$ 349,90.

5. Cafeteira Marchesoni Tradicional Inox



Esse é nosso modelo favorito e lembra a infância quando íamos acompanhados dos pais à cafeteria e víamos aquele modelo reluzente. Ela funciona em banho maria e mantém o café cremoso e aquecido (sem queimar a língua na hora de beber) por horas. Já imaginou ter um modelo desses no seu bar? Vai ter fila de gente querendo experimentar. Compre a partir de R$ 683,90.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.